Nella serata di lunedì 26 ottobre un'auto si è lanciata deliberatamente contro un gruppo di persone, ferendone almeno quattro, alcune delle quali in modo grave. Gli agenti di polizia hanno aperto il fuoco contro il veicolo, ma i responsabili sono riusciti a fuggire a piedi. Sul posto è rimasta l'auto danneggiata, mentre i feriti sono stati trasportati in ospedale: nessuno di loro è in pericolo di vita

Un'auto sulla folla in Germania, nei pressi della città di Hannover. Il drammatico episodio si è verificato nella tarda serata di lunedì 26 ottobre, poco prima di mezzanotte, a Neustadt am Rübenberge (Bassa Sassonia). Le cause dell'incidente non sono ancora chiare. "La dinamica dei fatti e il ruolo preciso di ciascun coinvolto sono oggetto di indagine", ha dichiarato una portavoce della polizia, che è a caccia dei responsabili, fuggiti a piedi dopo i fatti. I feriti non sono in pericolo di vita.

Le indagini

Gli autori del gesto, il cui numero non è ancora noto, si sono dati alla fuga a piedi, abbandonando l'auto. Diversi veicoli sono rimasti danneggiati: alcuni presentavano pneumatici a terra e lunotti infranti. Da quanto finora emerso è probabile che il gruppo di persone colpite sia stato preso di mira deliberatamente, e non in modo casuale.