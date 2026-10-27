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Germania, auto sulla folla ad Hannover: diversi feriti, conducente in fuga

Mondo
©Getty

Nella serata di lunedì 26 ottobre un'auto si è lanciata deliberatamente contro un gruppo di persone, ferendone almeno quattro, alcune delle quali in modo grave. Gli agenti di polizia hanno aperto il fuoco contro il veicolo, ma i responsabili sono riusciti a fuggire a piedi. Sul posto è rimasta l'auto danneggiata, mentre i feriti sono stati trasportati in ospedale: nessuno di loro è in pericolo di vita

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Un'auto sulla folla in Germania, nei pressi della città di Hannover. Il drammatico episodio si è verificato nella tarda serata di lunedì 26 ottobre, poco prima di mezzanotte, a Neustadt am Rübenberge (Bassa Sassonia). Le cause dell'incidente non sono ancora chiare. "La dinamica dei fatti e il ruolo preciso di ciascun coinvolto sono oggetto di indagine", ha dichiarato una portavoce della polizia, che è a caccia dei responsabili, fuggiti a piedi dopo i fatti. I feriti non sono in pericolo di vita.

Le indagini

Gli autori del gesto, il cui numero non è ancora noto, si sono dati alla fuga a piedi, abbandonando l'auto. Diversi veicoli sono rimasti danneggiati: alcuni presentavano pneumatici a terra e lunotti infranti. Da quanto finora emerso è probabile che il gruppo di persone colpite sia stato preso di mira deliberatamente, e non in modo casuale. 

L'auto danneggiata sul luogo di un incidente nella regione di Hannover - ©Getty

La dinamica

Proprio nelle vicinanze del luogo dell'accaduto, la polizia stava effettuando un controllo stradale di routine. Gli agenti hanno assistito direttamente alla scena e sono intervenuti immediatamente, aprendo il fuoco contro il veicolo per fermarlo. Sul posto sono intervenuti in forze polizia, vigili del fuoco e soccorsi sanitari. L'area è stata messa in scurezza. Sul posto è rimasta l'auto danneggiata, mentre i feriti sono stati trasportati in ospedale; nessuno di loro è in pericolo di vita.

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