Tempeste Austen e Boelo, voli cancellati e blackout in tutta Europa

Introduzione
Le tempeste Austen e Boelo stanno sferzando l'Europa centro-settentrionale, lasciandosi alle spalle una scia di pesanti disagi. Centinaia di migliaia di abitazioni sono rimaste senza energia elettrica, mentre i trasporti marittimi, ferroviari e aerei sono paralizzati dalla Francia fino alla Germania, passando per il Regno Unito e i Paesi Bassi. Le autorità meteorologiche locali mantengono alta l'allerta per venti che hanno già superato i 135 chilometri orari.
Quello che devi sapere
Blackout di massa tra Regno Unito e Francia
Il passaggio dei due fronti perturbati ha messo in ginocchio le reti elettriche europee. Nel Regno Unito si contavano ancora 82mila abitazioni isolate alle 9 del mattino di ieri, mentre in Irlanda del Nord le utenze staccate erano circa 7mila. In Francia la situazione resta critica con 59mila clienti al buio a mezzogiorno, concentrati soprattutto in Bretagna (27.500) e Normandia (14.700). Al culmine della tempesta Austen, le case francesi senza elettricità avevano sfiorato quota 290mila. L'Energy Networks Association ha comunque comunicato che, grazie agli sforzi iniziali, la corrente è già stata ripristinata per 345mila utenze complessive.
Task force in campo per i soccorsi
In territorio francese il gestore della distribuzione Enedis ha schierato un vero e proprio esercito di tecnici, con circa 2mila dipendenti interni e 600 operai delle imprese appaltatrici mobilitati sul campo. La strategia d'emergenza prevede come priorità assoluta il ripristino della rete a media tensione. Questo approccio permetterà di rialimentare il maggior numero possibile di clienti nel minor tempo possibile, rimandando a un secondo momento la riparazione dei guasti locali, giudicati più complessi, isolati e dispersi sul territorio.
Allerta massima e venti da record in Scozia
Nel Regno Unito la tempesta Boelo ha colpito duramente il Nord, registrando raffiche violentissime fino a 135 chilometri orari in Scozia. Il Met Office ha diramato un'allerta arancione per venti violenti valida fino alle 22 sia per il territorio scozzese che per parte dell'Inghilterra settentrionale. I meteorologi hanno rivolto un appello pressante alla popolazione invitando tutti a non uscire di casa, avvertendo che i detriti scagliati dalle folate e le onde anomale sulle coste costituiscono un concreto pericolo mortale.
Caos trasporti e collegamenti interrotti
I collegamenti stradali, marittimi e ferroviari hanno subìto un brusco stop. In Scozia la caduta di alberi, cavi elettrici e pesanti allagamenti – che hanno sommerso anche i binari della stazione di Glasgow – hanno imposto la chiusura di numerose tratte. Stessa sorte a Belfast, in Irlanda del Nord, dove sono stati cancellati i traghetti diretti verso la Scozia e l'Inghilterra. Anche il trasporto aereo è stato ridimensionato, con quindici voli cancellati all'aeroporto internazionale di Belfast e forti ripercussioni allo scalo cittadino George Best.
Paralisi dei cieli ad Amsterdam
I forti venti legati a Boelo non hanno risparmiato i Paesi Bassi, riducendo drasticamente l'operatività del principale hub nazionale. Presso lo scalo di Amsterdam-Schiphol sono stati cancellati circa 90 voli in partenza, diretti principalmente verso hub europei come Parigi, Dublino e Roma. Speculare la situazione per i voli in arrivo nello scalo olandese, dove si registrano decine di cancellazioni e pesantissimi ritardi a catena.
Emergenza in Germania e ospedali presi d'assalto
In Germania la tempesta Austen (rinominata localmente Luise) si è unita alla perturbazione Manja, provocando il crollo di un'impalcatura in un mercato stagionale nel sud-ovest, con un bilancio di due feriti gravi. A Friburgo i temporali hanno isolato 10mila abitazioni, abbattuto le linee telefoniche mobili e costretto il policlinico universitario a blindare il pronto soccorso, accettando temporaneamente solo pazienti in imminente pericolo di vita prima del ripristino dell'energia alle 11. Per le prossime ore il servizio meteorologico tedesco prevede nuove raffiche oltre i 100 chilometri orari sulle coste del Mare del Nord e in quota, minacciando ulteriori blocchi a treni e navi.