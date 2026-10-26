Tempeste Austen e Boelo, voli cancellati e blackout in tutta Europa

I collegamenti stradali, marittimi e ferroviari hanno subìto un brusco stop. In Scozia la caduta di alberi, cavi elettrici e pesanti allagamenti – che hanno sommerso anche i binari della stazione di Glasgow – hanno imposto la chiusura di numerose tratte. Stessa sorte a Belfast, in Irlanda del Nord, dove sono stati cancellati i traghetti diretti verso la Scozia e l'Inghilterra. Anche il trasporto aereo è stato ridimensionato, con quindici voli cancellati all'aeroporto internazionale di Belfast e forti ripercussioni allo scalo cittadino George Best.