Spagna, bus precipita in scarpata: almeno 41 feriti, di cui 20 gravi

Almeno 41 persone sono rimaste ferite, di cui 20 in gravi condizioni, nello scontro tra un'auto e un autobus, precipitato in una scarpata di venti metri sulla strada BV-5514, a Fogars de Montclús, in provincia di Barcellona. Lo ha riferito il Sistema di emergenze mediche (Sem). L'incidente è avvenuto intorno alle 17.30. Sul posto sono intervenuti 15 ambulanze, due elicotteri sanitari e tre squadre congiunte di personale sanitario e vigili del fuoco. La Protezione civile ha attivato in fase di preallerta il piano di emergenza Procicat per gli incidenti nei trasporti.