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Regno Unito, un morto e migliaia di abitazioni senza luce per la tempesta Boelo

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Un uomo di 60 anni ha perso la vita in seguito alla caduta di un albero nel sud-ovest della Scozia. Gravi disagi per i trasporti e decine di voli cancellati

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La tempesta Boelo ha causato oggi una vittima nel Regno Unito, dove nel tardo pomeriggio decine di migliaia di abitazioni risultavano ancora prive di energia elettrica e i trasporti subivano forti disagi a causa di venti violenti.  Un uomo di 60 anni ha perso la vita in seguito alla caduta di un albero nel sud-ovest della Scozia, ha reso noto la polizia locale. Secondo un portavoce, l'uomo non si trovava a bordo di un veicolo e il decesso è stato constatato sul posto. Un'allerta arancione per venti violenti rimane in vigore fino alle 21 in Scozia e in una parte dell'Inghilterra settentrionale, a seguito del passaggio di una prima tempesta, denominata Austen, che venerdì aveva colpito il sud-ovest del Paese. I trasporti in Scozia stanno subendo gravi disagi: secondo Network Rail Scotland, la caduta di alberi e cavi, insieme a inondazioni - che hanno raggiunto persino i binari di una stazione a Glasgow - hanno reso necessaria la chiusura di strade e linee ferroviarie.

Decine di voli cancellati

Nel corso del fine settimana, inoltre, sono stati cancellati decine di voli in partenza dagli aeroporti di Leeds-Bradford (Inghilterra), Belfast e George Best (Irlanda del Nord), nonché da Glasgow, Edimburgo, Inverness e Aberdeen (Scozia). Oggi sono stati soppressi anche alcuni collegamenti via traghetto da Belfast verso la Scozia e l'Inghilterra. Parallelamente, le agenzie per l'ambiente britanniche e scozzesi hanno diramato diverse decine di allerte per piene e inondazioni, valide per il tardo pomeriggio. In Irlanda del Nord oggi pomeriggio poco meno di un migliaio di utenze risultavano ancora prive di energia elettrica; il gestore della rete elettrica ha reso noto che, nel frattempo, la fornitura è stata ripristinata per circa 11.500 clienti.

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