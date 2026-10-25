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Gli aeroporti europei si ampliano: a rischio gli obiettivi climatici

Roberta Cavaglià

Roberta Cavaglià
©Getty

Aerei più efficienti, carburanti più puliti: è su questo che l’industria dell’aviazione continentale basa i suoi piani di ampliamento. Secondo uno studio, non basterà: tutti e venti i principali aeroporti analizzati supereranno i limiti climatici, la maggior parte entro il 2035

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