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Elezioni Spagna, il risiko delle alleanze per controllare Congresso e Senato

Giuliana De Vivo

Giuliana De Vivo
©Getty

Lunedì 26 ottobre scade il termine per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni del 29 Novembre in Spagna. Qualcosa potrebbe ancora cambiare ma al momento la sinistra spagnola appare più divisa che mai, mentre Popolari e Vox non sono mai stati così vicini

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