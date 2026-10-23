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Schermi spenti e ritorno a carta e penna: Winchester fa tendenza in Uk

Tiziana Prezzo

Tiziana Prezzo
©Getty

Dalla scelta di uno dei college più prestigiosi del Regno Unito alla crescente preoccupazione dei medici per gli effetti della digitalizzazione sull’infanzia, il ritorno agli strumenti analogici riapre una questione fondamentale: stiamo usando la tecnologia per migliorare l’apprendimento o stiamo sacrificando attenzione, linguaggio e capacità di concentrazione in nome dell’innovazione?

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