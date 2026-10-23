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E se vince il mio avversario? La paura dei rivali guida le Midterm

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

La scelta degli statunitensi non deriva tanto dalla convinzione che il partito più affine alla propria ideologia possa migliorare la situazione del Paese, quanto dalla preoccupazione per le conseguenze di una vittoria dell’avversario. È quanto emerge da un recente sondaggio del Pew Research Center: i dati 

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