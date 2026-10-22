La Corte penale internazionale e i suoi giudici vincono il premio Sacharov 2026 per la Libertà di pensiero. Lo si apprende dalla Conferenza dei Presidenti, che questa mattina a Strasburgo ha eletto il candidato.

Metsola: base Ue è rispetto istituzioni internazionali

"L'Unione europea si fonda sul rispetto del multilateralismo e delle istituzioni internazionali e questo premio riconosce l'importante lavoro svolto dalla Corte nel sostenere il diritto e la giustizia internazionali", ha dichiarato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, annunciando l'assegnazione del premio.