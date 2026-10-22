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Premio Sacharov 2026 alla Corte penale internazionale e ai suoi giudici

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L'organo con sede a L'Aia, colpito dalle sanzioni del presidente Usa Donald Trump, è stato il candidato selezionato dal gruppo dei Socialisti al Parlamento Ue come "simbolo della resistenza contro le guerre dell'amministrazione americana"

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La Corte penale internazionale e i suoi giudici vincono il premio Sacharov 2026 per la Libertà di pensiero. Lo si apprende dalla Conferenza dei Presidenti, che questa mattina a Strasburgo ha eletto il candidato.

Le motivazioni

L'organo con sede a L'Aia, colpito dalle sanzioni del presidente Usa Donald Trump, è stato il candidato selezionato dal gruppo dei Socialisti al Parlamento europeo come "simbolo della resistenza contro le guerre dell'amministrazione americana". Bocciati gli altri candidati tra cui il difensore dei diritti umani in Tanzania Tundu Lissu (del Ppe ed Ecr).

Metsola: base Ue è rispetto istituzioni internazionali

"L'Unione europea si fonda sul rispetto del multilateralismo e delle istituzioni internazionali e questo premio riconosce l'importante lavoro svolto dalla Corte nel sostenere il diritto e la giustizia internazionali", ha dichiarato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, annunciando l'assegnazione del premio.

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