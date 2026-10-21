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Spagna, Francia e ora il Portogallo: l'emergenza casa scuote l'Europa

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Il Portogallo si unisce ai Paesi europei scossi dalle proteste contro il caro vita e la crisi abitativa. Nel week end decine di migliaia di persone hanno sfilato per le vie di Lisbona e centinaia di manifestanti hanno piantato le tende in Piazza Rossio. A innescare la mobilitazione è la riforma degli affitti voluta dal governo di centrodestra di Luis Montenegro

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