Spagna, Francia e ora il Portogallo: l'emergenza casa scuote l'Europa

Il Portogallo si unisce ai Paesi europei scossi dalle proteste contro il caro vita e la crisi abitativa. Nel week end decine di migliaia di persone hanno sfilato per le vie di Lisbona e centinaia di manifestanti hanno piantato le tende in Piazza Rossio. A innescare la mobilitazione è la riforma degli affitti voluta dal governo di centrodestra di Luis Montenegro