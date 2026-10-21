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Francia, caccia precipita vicino a Nancy: almeno un morto

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Secondo alcuni media francesi, il caccia era partito dalla base aerea 133 di Nancy-Ochey per un volo di addestramento ed è precipitato nella notte nei pressi di Rogéville. A bordo del velivolo biposto, un pilota e un ufficiale addetto ai sistemi d'arma. Il corpo della prima vittima sarebbe già stato rivenuto, mentre il secondo pilota risulterebbe ancora disperso. Nel frattempo, è in corso da diverse ore una vasta operazione di ricerca tra Rogéville, Tremblecourt e Domèvre-en-Haye

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Un aereo da combattimento francese è precipitato vicino a Nancy in Francia, causando almeno un morto. Secondo alcuni media francesi, il caccia era partito dalla base aerea 133 di Nancy-Ochey per un volo di addestramento ed è precipitato nella notte. Lo schianto sarebbe avvenuto nei pressi di Rogéville. A bordo del velivolo biposto, appartenuto allo squadrone caccia 2/3 Champagne della base aerea di Nancy, viaggiavano un pilota e un ufficiale addetto ai sistemi d'arma. Il corpo della prima vittima sarebbe già stato rivenuto, mentre il secondo pilota risulterebbe ancora disperso. Nel frattempo, come riferisce la testata francese Ici Lorraine, è in corso da diverse ore una vasta operazione di ricerca tra le località di Rogéville, Tremblecourt e Domèvre-en-Haye, a circa quindici chilometri da Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle).   

L'incidente aereo a Nancy

L'Aeronautica militare francese ha parlato di un "sospetto incidente violento" a seguito di una potente esplosione nella zona di Rogéville, confermando la perdita del contatto radio e radar con un Mirage 2000D ieri sera intorno alle 22.30. Secondo il sindaco di Rogéville, Pascal Doyotte, alcuni testimoni hanno riferito di aver udito una forte esplosione e di aver visto una palla di fuoco intorno alle 22:30. Nel frattempo, sono stati attivati servizi di supporto per le famiglie e i cari. Mentre sul posto sono intervenuti il personale del servizio antincendio e di soccorso della Meurthe-et-Moselle, i vigili del fuoco e i soccorritori della base aerea 133 dell'Aeronautica Militare di Nancy-Ochey, nonché ufficiali della gendarmeria. Un elicottero ha sorvolato il perimetro. Il posto di comando è stato allestito all'ingresso della città di Rogéville.

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