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Ebola, in Nigeria segnalato il primo caso: donna positiva al virus

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©IPA/Fotogramma

A confermarlo è stato il Ministero della Salute nigeriano, sottolineando che si tratta di una donna arrivata dall'Uganda nella capitale Abuja. "La paziente, giunta di recente in Nigeria con un volo internazionale proveniente dall'Uganda, è stata ricoverata in una clinica privata, dove è rimasta in cura per diversi giorni prima che la diagnosi venisse confermata", si legge in una nota del governo

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La Nigeria ha registrato il suo primo caso di Ebola. A confermarlo è stato il Ministero della Salute nigeriano, sottolineando che si tratta di una donna arrivata dall'Uganda nella capitale Abuja. È il primo caso da dodici anni. "La paziente, una donna giunta di recente in Nigeria con un volo internazionale proveniente dall'Uganda, è stata ricoverata in una clinica privata, dove è rimasta in cura per diversi giorni prima che la diagnosi venisse confermata", si legge in una nota del governo. "Attualmente si trova in isolamento e sta ricevendo assistenza medica", riferisce il comunicato.  

Il primo caso di Ebola in Nigeria

Come si legge sul Guardian, la paziente avrebbe iniziato a manifestare i sintomi lo scorso 7 ottobre e sarebbe stata ricoverata in un ospedale di Abuja quattro giorni dopo, dove le è stato poi riscontrato il virus. Come ha precisato il ministro della Salute, Muhammad Pate, le autorità hanno avviato il tracciamento di 44 persone identificate come contatti della donna. In risposta, il Ministero della Salute ugandese ha dichiarato che la paziente, originaria della Nigeria e in viaggio d'affari in Congo, era solo di passaggio in Uganda. 

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