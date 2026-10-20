È partita la campagna di reclutamento annuale dell'Australian Antarctic Program, un'iniziativa che offre un'opportunità unica per vivere e lavorare in Antartide per un periodo che può estendersi fino a 12 mesi. Per la stagione 2027-28 sono disponibili oltre 200 nuovi contratti, con una durata variabile dai sei a più di 12 mesi. Gli incarichi coprono le stazioni scientifiche di Casey, Davis e Mawson, oltre alla pista di ghiaccio estiva di Wilkins.

Le figure professionali e gli stipendi

Il programma non cerca solo scienziati, ma una vasta gamma di maestranze specializzate per garantire la sopravvivenza e l'operatività quotidiana delle basi. Le posizioni aperte includono artigiani e tecnici come elettricisti, falegnami, meccanici e idraulici. Si cercano inoltre figure per i servizi e la logistica come chef, specialisti in ambito aeronautico, esperti di telecomunicazioni e responsabili della gestione delle spedizioni, oltre a medici e ricercatori sul campo. I pacchetti retributivi risultano decisamente attrattivi, con una media annua di 162mila dollari australiani (circa 100mila euro) per profili come elettricisti e cuochi, una cifra che può oltrepassare i 300mila dollari per il personale medico. Per i candidati stranieri, inclusi gli italiani, l'accesso resta comunque condizionato da requisiti e visti molto stringenti.

Isolamento, responsabilità e spirito di comunità

Justine Thompson, responsabile della base Casey, spiega che l’Antartide non è un luogo facile in cui vivere a causa dell'ambiente isolato e delle condizioni difficili, ma creare una comunità all’interno della base e stringere amicizie destinate a durare decenni lavorando per un obiettivo comune è un’esperienza incredibilmente gratificante. Gina Woodward, direttrice del dipartimento per il reclutamento, sottolinea che l’AAP ricerca candidati che possiedano sia competenze tecniche elevate, sia una spiccata attitudine alla vita in piccole comunità. I membri delle spedizioni contribuiscono a costruire l’eredità antartica dell'Australia, che affonda le radici nell'opera del celebre esploratore Sir Douglas Mawson. Stare lontano da familiari e amici comporta un sacrificio enorme, ma la ricompensa finale è una vita intera fatta di avventure e ricordi indimenticabili.

Come candidarsi e processo di selezione

Proprio per la particolarità del luogo e la durezza del contesto, è previsto un articolato processo di selezione per individuare i profili ideali. Per essere selezionati, i candidati devono possedere qualifiche professionali certificate e dimostrare diversi anni di esperienza nel proprio settore. Le candidature per prendere parte a questa spedizione si chiuderanno ufficialmente tra il 31 ottobre e l'1 novembre.