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Volo Austrian Airlines Tel Aviv-Vienna dirottato a Sofia per un allarme bomba

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©IPA/Fotogramma

L'atterraggio nella capitale bulgara è avvenuto alle 20:42. A bordo erano presenti 51 passeggeri e sei membri dell'equipaggio. Le verifiche proseguono, senza conferme sulla presenza di esplosivi. Tutti i passeggeri sono sbarcati sani e salvi

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Paura ieri sera a bordo di un volo Austrian Airlines partito da Tel Aviv e diretto a Vienna: l'aereo è stato dirottato verso Sofia, in Bulgaria, dopo una minaccia relativa alla possibile presenza di un ordigno a bordo. Lo ha riferito l'emittente pubblica israeliana Kan News. L'episodio arriva dopo che la scorsa settimana erano state segnalate due presunte minacce bomba, entrambe rivelatesi infondate, a bordo di voli Delta Airlines in partenza da New York e diretti in Israele.

Segnalato un possibile ordigno a bordo

Per ora non è stata confermata la presenza dell'esplosivo. In una nota, il gruppo Lufthansa ha spiegato che era arrivata "una minaccia riguardante il volo OS82 di Austrian Airlines, in rotta da Tel Aviv a Vienna; ciò ha reso necessario deviare l'aereo verso Sofia, in Bulgaria". Il velivolo, fa sapere la compagna, è atterrato in sicurezza alle 20 e 42 ed è stato sottoposto a controlli di sicurezza. A bordo si trovavano 51 passeggeri e sei membri dell'equipaggio. "I passeggeri verranno riprotetti su un altro volo il prima possibile", si legge nel comunicato.

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