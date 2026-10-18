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La pena di morte in diretta tv? Negli Usa persino i Maga la rifiutano

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Secondo un recente sondaggio condotto da YouGov per l’Economist, negli Stati Uniti la pena di morte continua a raccogliere più consenso che opposizione. Nonostante questo, la stragrande maggioranza rimane contraria alla trasmissione in diretta delle esecuzioni

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