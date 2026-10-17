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Cos’è la ley de nietos che infiamma il dibattito politico spagnolo

Giuliana De Vivo

Giuliana De Vivo
©Getty

Mancano poche settimane al "29-N", le elezioni politiche in Spagna. Alle quali ci avviciniamo con una serie di approfondimenti, a cominciare da questo dedicato all’accesso alle urne dei residenti all’estero discendenti degli esuli della dittatura franchista. Una polemica tra destra e sinistra che proprio le urne anticipate hanno riacceso

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