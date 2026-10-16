Le autorità hanno scoperto un centro di riabilitazione illegale gestito all'interno di una chiesa. All'interno della struttura sono state riscontrate condizioni di estrema disumanità: molti pazienti erano incatenati tra loro e presentavano piaghe su tutto il corpo ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un pastore religioso e sua moglie sono stati arrestati in Sudafrica dopo il ritrovamento di 200 persone, alcune delle quali incatenate, all'interno di un presunto centro di riabilitazione illegale situato nella parte nord-orientale del Paese: lo rende noto la Bbc. La struttura, gestita nell'ambito di una chiesa nella provincia di Mpumalanga, è stata scoperta ieri nel corso di un'operazione condotta dalle autorità locali.



Alcuni dei pazienti in catene all'interno della struttura in Sudafrica - Dipartimento dello sviluppo sociale sudafricano

La polizia: "Condizione di disumanità estrema" Secondo quanto riferito, durante l'irruzione sono state riscontrate "condizioni di disumanità estrema": alcuni pazienti presentavano "piaghe su tutto il corpo", mentre altri erano "incatenati gli uni agli altri". La polizia ha incriminato per sequestro di persona la coppia che gestiva il centro, ma non si esclude l'aggiunta di ulteriori capi d'accusa mentre i due, al momento, non hanno rilasciato dichiarazioni.

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Le stanze della struttura di riabilitazione - Polizia sudafricana