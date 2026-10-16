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Sally Rooney e il prezzo di una scelta politica

Tiziana Prezzo

Tiziana Prezzo
©Getty

L’autrice di "Persone normali" interrompe, d’accordo con l’editore Faber, la distribuzione dei suoi romanzi nel Regno Unito dopo aver promesso di destinare i proventi delle proprie opere a Palestine Action, organizzazione messa al bando come terroristica. Al centro della vicenda non c’è soltanto una scelta editoriale, ma il confine tra legge, libertà politica e autonomia della cultura

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