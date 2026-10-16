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Cosa dice la legge contro la violenza di genere approvata in Francia

Donata Columbro

Donata Columbro
©Getty

L’Assemblea nazionale francese ha approvato all’unanimità la “Loi intégrale” contro le violenze sessiste e sessuali, dopo un dibattito partito dal caso della piccola Lyhanna e dai dati che dimostrano anni di denunce archiviate senza indagini. Per le femministe è una vittoria storica, ma restano questioni da risolvere: potrebbero mancare risorse per applicarla e le donne straniere vittime di violenza sono rimaste fuori dalle protezioni più attese

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