Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Turchia, alluvione a Istanbul: almeno 3 morti e diversi dispersi

Mondo
©Getty

Le forti precipitazioni hanno provocato la morte di almeno tre persone, mentre altre cinque risultano attualmente disperse. Come ha riferito il governatore Davut Gul, si è trattato del “più alto livello di piogge dal 1924”. L'alluvione ha causato anche numerosi disagi al traffico aereo e ingenti danni materiali. Circa cinquanta voli da e per Istanbul sono stati dirottati su altri aeroporti. Alcuni quartieri del centro città sono rimasti inaccessibili per diverse ore

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Una violenta alluvione si è abbattuta su Istanbul, in Turchia, provocando la morte di almeno tre persone. Mentre altre cinque risultano attualmente disperse. Come ha riferito il governatore Davut Gul, si è trattato del “più alto livello di precipitazioni dal 1924”, cioè da “quando la Direzione Generale di Meteorologia ha iniziato a effettuare le misurazioni”. L'alluvione ha causato anche numerosi disagi al traffico aereo e ingenti danni materiali. Circa cinquanta voli da e per Istanbul sono stati dirottati su altri aeroporti, mentre una ventina sono stati cancellati. Alcuni quartieri del centro città, costruiti su ripide colline e attraversati da stretti vicoli, sono rimasti praticamente inaccessibili per diverse ore. Le scuole primarie e secondarie della città resteranno chiuse fino al fine settimana.  

2300335292 - ©Getty

Vittime e danni

A Kagithane, un quartiere nella parte settentrionale della città, è stato ritrovato il corpo di un uomo vicino a un parco mentre sono attualmente "in corso le operazioni di identificazione", ha detto l'ufficio del governatore. Nel frattempo, i servizi di emergenza sono al lavoro per sgomberare le strade rese impraticabili da rami, detriti e auto ammassate l'una sull'altra nell'acqua fangosa. I residenti stanno invece cercando di identificare i propri veicoli e di ripulire le conseguenze del disastro. Il governatore ha esortato i residenti a rimanere in casa "tranne che in casi di assoluta necessità", consigliando a chi vive in appartamenti seminterrati di "trascorrere la notte ai piani superiori, più sicuri". Gul ha inoltre raccomandato di tenersi lontani da corsi d'acqua, sottopassaggi e altre zone a rischio di allagamento.

Nord e Centro le aree più colpite

Le aree più colpite si concentrano nelle zone settentrionali e centrali della parte europea di Istanbul. Nelle scorse ore la metropolitana ha continuato a funzionare fino a tarda notte per consentire ai cittadini di tornare a casa, mentre gran parte della città è rimasta paralizzata da grandi ingorghi stradali. Mentre la circolazione di motociclette e scooter è stata vietata fino a nuovo avviso. Quasi 3.000 persone sono state tratte in salvo in tutta la provincia, alcune con imbarcazioni. Secondo le previsioni del tempo, la pioggia dovrebbe continuare per altri due o tre giorni.

Vedi anche

Alluvione a Istanbul, allagate strade e abitazioni

Mondo: Ultime notizie

Consiglio Europeo, Tajani: "Per Kiev Ue scelga inviato per la pace"

Mondo

Prima giornata del vertice a Bruxelles. Meloni, a quanto si apprende da fonti italiane, ha posto...

Media: Kiev ha esaurito scorte Patriot. Uk invia altri Storm Shadow

live Mondo

L'Ucraina ha esaurito i missili per la difesa aerea Patriot, ma il Regno Unito risponde con...

Attacco Houthi sul palazzo presidenziale di Aden: 5 morti. LIVE

live Mondo

Gli Houthi hanno colpito con un attacco missilistico il palazzo presidenziale di Aden, sede del...

Scontro tra autobus e treno nel Tunnel della Manica. Ci sono feriti

Mondo

I feriti sono 19, nessuno di loro è in pericolo di vita. La notizia è stata data dalla prefettura...

Papa Leone XIV, bollettino: "Buona ripresa del polmone operato"

Mondo

La degenza del Papa al Gemelli prosegue, dopo l'intervento in cui il 13 ottobre gli è stato...

Ospedale Gemelli

Mondo: I più letti