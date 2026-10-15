Turchia, alluvione a Istanbul: almeno 3 morti e diversi dispersi

Le forti precipitazioni hanno provocato la morte di almeno tre persone, mentre altre cinque risultano attualmente disperse. Come ha riferito il governatore Davut Gul, si è trattato del “più alto livello di piogge dal 1924”. L'alluvione ha causato anche numerosi disagi al traffico aereo e ingenti danni materiali. Circa cinquanta voli da e per Istanbul sono stati dirottati su altri aeroporti. Alcuni quartieri del centro città sono rimasti inaccessibili per diverse ore

Una violenta alluvione si è abbattuta su Istanbul, in Turchia, provocando la morte di almeno tre persone. Mentre altre cinque risultano attualmente disperse. Come ha riferito il governatore Davut Gul, si è trattato del “più alto livello di precipitazioni dal 1924”, cioè da “quando la Direzione Generale di Meteorologia ha iniziato a effettuare le misurazioni”. L'alluvione ha causato anche numerosi disagi al traffico aereo e ingenti danni materiali. Circa cinquanta voli da e per Istanbul sono stati dirottati su altri aeroporti, mentre una ventina sono stati cancellati. Alcuni quartieri del centro città, costruiti su ripide colline e attraversati da stretti vicoli, sono rimasti praticamente inaccessibili per diverse ore. Le scuole primarie e secondarie della città resteranno chiuse fino al fine settimana.

Vittime e danni

A Kagithane, un quartiere nella parte settentrionale della città, è stato ritrovato il corpo di un uomo vicino a un parco mentre sono attualmente "in corso le operazioni di identificazione", ha detto l'ufficio del governatore. Nel frattempo, i servizi di emergenza sono al lavoro per sgomberare le strade rese impraticabili da rami, detriti e auto ammassate l'una sull'altra nell'acqua fangosa. I residenti stanno invece cercando di identificare i propri veicoli e di ripulire le conseguenze del disastro. Il governatore ha esortato i residenti a rimanere in casa "tranne che in casi di assoluta necessità", consigliando a chi vive in appartamenti seminterrati di "trascorrere la notte ai piani superiori, più sicuri". Gul ha inoltre raccomandato di tenersi lontani da corsi d'acqua, sottopassaggi e altre zone a rischio di allagamento.

Nord e Centro le aree più colpite

Le aree più colpite si concentrano nelle zone settentrionali e centrali della parte europea di Istanbul. Nelle scorse ore la metropolitana ha continuato a funzionare fino a tarda notte per consentire ai cittadini di tornare a casa, mentre gran parte della città è rimasta paralizzata da grandi ingorghi stradali. Mentre la circolazione di motociclette e scooter è stata vietata fino a nuovo avviso. Quasi 3.000 persone sono state tratte in salvo in tutta la provincia, alcune con imbarcazioni. Secondo le previsioni del tempo, la pioggia dovrebbe continuare per altri due o tre giorni.