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Così la pena di morte in mondovisione cancella la dignità

Pietrangelo Buttafuoco

Pietrangelo Buttafuoco
©Getty

Nella rubrica "Caravanserai" Pietrangelo Buttafuoco parte dalle parole del Segretario alla Difesa Usa Hegseth che ha annunciato la volontà di trasmettere live la fuciliazione di Hasan, ex maggior dell'esercito condannato per la strage di Fort Hood. Dalla Dichiarazione di Indipendenza all'amministrazione Trump: la proposta americana - il presidente per ora è stato cauto - si iscrive in una storia a stelle e strisce fatta di contraddizioni, tra proclamazione di diritti universali e esercizio della violenza

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