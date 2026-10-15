In Polonia c’è il primo “bancomat” di pillole abortive al mondo

In Polonia, dove vige ancora una delle legislazioni più restrittive d'Europa, un gruppo di attiviste ha installato un distributore di pillole abortive davanti al Parlamento, a Varsavia. "L’assistenza all’aborto nel nostro Paese è rimasta ferma agli Anni '80", spiega Kinga Jelinska, direttrice della fondazione Women Help Women. "E per chi è vittima di violenza domestica, ricevere i farmaci a casa non è sicuro". L'intervista