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I politici sono uguali agli altri davanti alla legge? Il sondaggio Usa

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Gli americani sono sempre più delusi e insofferenti nei confronti del funzionamento delle istituzioni democratiche. Secondo una ricerca di Gallup che ha sondato le opinioni su temi come la responsabilità dei governanti e l'imparizialità della giustizia, il 53% degli statunitensi dichiara di non avere fiducia nel fatto che i governanti siano chiamati a rispondere delle proprie azioni nel rispetto delle norme

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