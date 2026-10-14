I politici sono uguali agli altri davanti alla legge? Il sondaggio Usa

Gli americani sono sempre più delusi e insofferenti nei confronti del funzionamento delle istituzioni democratiche. Secondo una ricerca di Gallup che ha sondato le opinioni su temi come la responsabilità dei governanti e l'imparizialità della giustizia, il 53% degli statunitensi dichiara di non avere fiducia nel fatto che i governanti siano chiamati a rispondere delle proprie azioni nel rispetto delle norme