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Terremoto a Panama, nuova scossa di magnitudo 6.1 a Rio Grande

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Lo ha reso noto il Servizio geologico degli Stati Uniti (Usgs), precisando che l'evento si è verificato tre giorni dopo il forte sisma di venerdì, il quale aveva causato una trentina di feriti e lasciato centinaia di persone senza casa

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Una scossa di terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito il centrosud di Panama, senza provocare vittime né danni materiali. Lo ha reso noto il Servizio geologico degli Stati Uniti (Usgs), precisando che l'evento si è verificato tre giorni dopo il forte sisma di venerdì, il quale aveva causato una trentina di feriti e lasciato centinaia di persone senza casa. Il movimento tellurico è stato avvertito lievemente anche a Città di Panama ed è stato registrato alle 18:20 locali con epicentro 18 chilometri a ovest di Río Grande, a circa 300 chilometri dalla capitale e di fronte all'isola di Coiba. Alla stessa ora l'Istituto di geoscienze dell'Università di Panama ha rilevato una replica sismica di magnitudo 6.4 a 32 chilometri a sudovest di Soná, nella penisola di Azuero, la stessa area già colpita dal terremoto di venerdì scorso. Dal giorno della prima scossa principale sono state registrate complessivamente oltre 400 repliche sul territorio nazionale e l'intensa attività sismica panamense è stata avvertita persino nel vicino Costa Rica.

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