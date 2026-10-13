Le cause dell'accaduto non sono ancora state chiarite e sono ora al centro di un'indagine affidata agli investigatori della polizia della contea di Cobb. La compagnia Six Flags ha disposto la chiusura temporanea di nove montagne russe in sei parchi degli Stati Uniti

Un visitatore è morto e diverse persone sono rimaste ferite in un grave incidente andato in scena al parco divertimenti Six Flags Over in Georgia, a circa 24 chilometri da Atlanta. Le cause dell'accaduto non sono ancora state chiarite e sono ora al centro di un'indagine affidata agli investigatori della polizia della contea di Cobb. Le autorità mantengono il massimo riserbo sulle generalità della vittima e sulle condizioni dei feriti. In una nota ufficiale, la direzione del Six Flags ha dichiarato che il personale di sicurezza e i soccorritori sono intervenuti immediatamente e che l'azienda sta collaborando attivamente con gli investigatori.

Evacuata la "Goliath", una delle attrazioni principali

Né le forze dell'ordine né i vertici del parco hanno confermato ufficialmente quale attrazione sia stata coinvolta. Tuttavia, le emittenti televisive locali hanno diffuso le immagini dell'evacuazione dei passeggeri dalle montagne russe Goliath, uno dei simboli del parco, che raggiunge un'altezza massima di oltre 60 metri a una velocità di punta di circa 113 km/h.

Stop a nove montagne russe in tutto il Paese

A poche ore dall'incidente, la compagnia Six Flags ha disposto la chiusura temporanea di nove montagne russe in sei parchi degli Stati Uniti. Un portavoce ha specificato che la decisione è stata presa "per eccesso di cautela", in modo da effettuare verifiche ingegneristiche ed escludere criticità strutturali simili. Non è ancora stato reso noto l'elenco delle attrazioni fermate né la data della loro riapertura.