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Terremoto a Panama, dichiarato lo stato di emergenza: 200 scosse di assestamento

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L'amministrazione del presidente José Raúl Mulino ha annunciato l'istituzione di una commissione incaricata di coordinare gli interventi di assistenza e la risposta ai danni provocati dal sisma. Le autorità hanno dichiarato di voler stanziare fino a 100 milioni di dollari per la ricostruzione e per il sostegno alle persone colpite

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Il governo di Panama ha dichiarato lo stato di emergenza in seguito al forte terremoto verificatosi venerdì scorso e che ha causato il ferimento di almeno 27 persone. Secondo le autorità locali, il sisma ha raggiunto una magnitudo di 7,2, mentre l'Istituto geologico statunitense (Usgs) ha rilevato una magnitudo di 7,7. Il sisma, con epicentro vicino alla località di Tonosì, nel sud-ovest del Paese, è stato seguito da centinaia di scosse di assestamento. Durante una conferenza stampa, l'amministrazione del presidente José Raúl Mulino ha annunciato l'istituzione di una commissione incaricata di coordinare gli interventi di assistenza e la risposta ai danni provocati dal sisma. Le autorità hanno dichiarato di voler stanziare fino a 100 milioni di dollari per la ricostruzione e per il sostegno alle persone colpite. Lo stesso Mulino aveva annunciato l'attivazione "immediata" di un piano per la valutazione strutturale e per il supporto a tutti i soggetti coinvolti.

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Danni a edifici e persone evacuate

Il terremoto ha causato danni ad abitazioni, scuole, strutture sanitarie, strade, ponti e infrastrutture idriche, in particolare nelle province di Veraguas, Coclé, Los Santos e Herrera. Il ministero dell’Istruzione ha segnalato 419 strutture scolastiche colpite in tutto il Paese, mentre il ministero della Salute ha segnalato 20 strutture sanitarie colpite. I danni a strade e ponti hanno limitato l’accesso a diverse comunità rurali. Sebbene, secondo le notizie, l’approvvigionamento idrico sia stato ripristinato nei principali impianti di trattamento, la situazione nelle aree rurali colpite è ancora oggetto di valutazione. Circa 300 persone sono state evacuate a titolo preventivo da Isla Caaa, mentre otto famiglie sono state accolte in un rifugio temporaneo a Penonomé.

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