L'amministrazione del presidente José Raúl Mulino ha annunciato l'istituzione di una commissione incaricata di coordinare gli interventi di assistenza e la risposta ai danni provocati dal sisma. Le autorità hanno dichiarato di voler stanziare fino a 100 milioni di dollari per la ricostruzione e per il sostegno alle persone colpite

Il governo di Panama ha dichiarato lo stato di emergenza in seguito al forte terremoto verificatosi venerdì scorso e che ha causato il ferimento di almeno 27 persone. Secondo le autorità locali, il sisma ha raggiunto una magnitudo di 7,2, mentre l'Istituto geologico statunitense (Usgs) ha rilevato una magnitudo di 7,7. Il sisma, con epicentro vicino alla località di Tonosì, nel sud-ovest del Paese, è stato seguito da centinaia di scosse di assestamento. Durante una conferenza stampa, l'amministrazione del presidente José Raúl Mulino ha annunciato l'istituzione di una commissione incaricata di coordinare gli interventi di assistenza e la risposta ai danni provocati dal sisma. Le autorità hanno dichiarato di voler stanziare fino a 100 milioni di dollari per la ricostruzione e per il sostegno alle persone colpite. Lo stesso Mulino aveva annunciato l'attivazione "immediata" di un piano per la valutazione strutturale e per il supporto a tutti i soggetti coinvolti.