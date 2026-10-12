Secondo gli ultimi dati diffusi dalle autorità, sono state danneggiate oltre 200 abitazioni, cinque ponti e diverse centrali idroelettriche. Sono in corso le operazioni di soccorso per ritrovare le cinque persone disperse dopo che un'alluvione lampo ha travolto la valle del fiume Budi Gandaki nella zona centrale del Paese ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un'altra alluvione lampo ha colpito il Nepal, spazzando via case e ponti e danneggiato un impianto idroelettrico lungo un fiume nella zona centro-settentrionale del Paese. L'esercito ha dichiarato di aver salvato 49 persone dalle zone colpite, ma cinque risultano ancora disperse, scrive la Bbc online. Si ritiene che l'alluvione sia stata causata da una frana a monte del fiume Budhi Gandaki, nel distretto di Gorkha, un'importante via navigabile vicino alla capitale Kathmandu. Diversi video sui social media mostrano case e capannoni spazzati via dal fiume in piena che scorre tra alte montagne. Non è ancora chiaro quanti dei piccoli villaggi nella zona montuosa siano stati colpiti. Finora, quattro ponti e quasi una ventina di case sono stati spazzati via, così come un campo presso un impianto idroelettrico lungo il fiume.





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Si cercano cinque dispersi Sono in corso le operazioni di soccorso per ritrovare le cinque persone disperse dopo che l'alluvione lampo ha travolto la valle del fiume Budi Gandaki, nel Nepal centrale. L'allarme è scattato ieri dopo il cedimento di una diga a causa di una frana che ha bloccato il corso del fiume Budi Gandaki, ha spiegato l'autorità per la gestione delle emergenze del Paese asiatico. Video pubblicati sui social media mostrano un'enorme onda carica di detriti che si abbatte dal versante montuoso, sommergendo e spazzando via decine di edifici a valle. Approfondimento Nepal, la piena travolge e spazza via un ponte

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