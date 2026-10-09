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Perù, Hitler Mussolini Simeón eletto sindaco a Queropalca

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La sua affermazione elettorale ha suscitato clamore mediatico per l'evidente omonimia con il leader del regime nazista e con il dittatore italiano fondatore del fascismo, anche se il suo partito, Ahora Nacion, è di centrosinistra

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Nelle recenti elezioni regionali e municipali in Perù, un candidato ha attirato l'attenzione generale per la particolarità del suo nome. Hitler Mussolini Simeón Flores, esponente del partito Ahora Nación di centrosinistra democratica, è il vincitore virtuale per la carica di sindaco nel distretto di Queropalca, situato nella provincia di Lauricocha. La sua affermazione elettorale ha suscitato clamore mediatico per l'evidente coincidenza anagrafica con il leader del regime nazista e con il dittatore italiano fondatore del fascismo. Il nuovo primo cittadino ha conquistato la vittoria ottenendo 229 preferenze, pari al 34,54% dei voti validi. La competizione elettorale distrettuale è stata serratissima e si è decisa per un margine minimo, con una differenza di appena 42 schede tra la prima e la terza posizione in classifica. Al secondo posto si è infatti piazzato il partito Renovación Popular Perú con 204 voti (30,76%), seguito a stretto giro da País para Todos con 187 consensi. Molto più distaccati gli altri sfidanti, tra cui Alianza para el Progreso e Somos Perú (fermo a otto voti), in uno scrutinio che ha registrato un totale di 663 voti validi. 

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