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Secondo gli americani i media non hanno mai avuto così poca libertà

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Secondo un sondaggio di Gallup, la percezione della libertà dei media negli Stati Uniti è al suo record negativo degli ultimi 15 anni. Tuttavia, in un Paese sempre più polarizzato anche su questo tema l'elettorato è diviso

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