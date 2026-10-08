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Media: fucilazione autore della strage di Fort Hood sarà in streaming

Mondo

Nidal Hasan è condannato in quanto autore della strage alla base militare di Fort Hood del 2009 e responsabile dell'uccisione di 13 persone e del ferimento di altre 32. "Sarà trasmessa in diretta streaming, seguiranno dettagli", ha detto un funzionario del Pentagono

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L'esecuzione mediante fucilazione di Nidal Hasan, l'autore della strage alla base militare di Fort Hood del 2009 e responsabile dell'uccisione di 13 persone e del ferimento di altre 32, sarà trasmessa in diretta streaming. Lo riferiscono i media americani in base a quanto detto da un funzionario del Pentagono. "Sarà trasmessa in diretta streaming, seguiranno dettagli", ha detto. Il plotone d'esecuzione sarà schierato il 3 dicembre contro l'ex maggiore dell'esercito americano, secondo i media. Gli Stati Uniti non hanno condotto un'esecuzione pubblica in 90 anni.

Anche il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha confermato che la fucilazione sarà pubblica. Nidal Hasan "affronterà un plotone d'esecuzione composto da soldati, com'è giusto che sia, e faremo in modo che la gente possa assistervi, che sia pubblica perché la gente deve capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose", ha messo in evidenza. 

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