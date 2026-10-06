Bulgaria, due navi colpite da droni nel Mar Nero: cos'è successo

Durante la notte alcuni droni hanno colpito due navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria, nel Mar Nero: lo ha annunciato lo stesso governo di Sofia. Una delle navi è affondata, secondo quanto riferito dal servizio di soccorso marittimo bulgaro. Entrambe sarebbero state colpite da droni nella zona economica esclusiva della Bulgaria nel Mar Nero, ha spiegato ancora il governo, che ha convocato una riunione d'urgenza. L'equipaggio della nave affondata risulta disperso, secondo quanto riferito da Roumen Nikolov, direttore del Centro di coordinamento delle operazioni di soccorso marittimo di Varna, citato dall'emittente radiofonica pubblica BNR.

Il premier bulgaro: "Attacco inaccettabile, viola norme marittime"

"Un attacco assolutamente inaccettabile nella zona economica esclusiva bulgara. Una gravissima violazione del diritto internazionale e delle norme marittime". Così lo ha definito il premier bulgaro Rumen Radev dopo aver convocato d'urgenza i ministri e i sevizi responsabili per la difesa della Bulgaria. I marinai dell'altra nave carica di grano, battente la bandiera di Palau, sono stati messi in salvo dal soccorso marittimo bulgaro. "Quello che sta accadendo rende la navigazione nel Mar Nero estremamente difficile e fa aumentare ulteriormente i costi assicurativi. Se questa guerra in Ucraina non si conclude in tempo, continuerà a espandersi e ad aumentare il rischio di un conflitto addirittura globale", ha concluso il Radev. Airca 380 chilometri ammonta il confine territoriale della Bulgaria sulla costa del Mar Nero, che rappresenta il fianco orientale della Nato.