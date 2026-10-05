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Elon Musk lascia la compagna Shivon Zilis senza preavviso, lei pubblica l'ultima chat su X

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"È difficile passare dall’essere innamorati al lasciar andare in una settimana senza preavviso, ma a volte va così” ha scritto la 40enne dirigente di Neuralink, ex compagna di Elon Musk e madre di 4 dei suoi 12 figli

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Elon Musk interrompe la relazione con la sua storica compagna “senza alcun preavviso”. Così titola il Washington Post che rivela la separazione tra Elon Musk e Shivon Zilis, madre di quattro dei suoi figli, nonché sua confidente di lunga data che ha lavorato per diverse delle sue aziende. Secondo Zilis, si è trattato di un cambiamento repentino: "Siamo passati dall'amore alla rottura nel giro di una settimana, senza alcun preavviso", ha rivelato sottolineando di augurarsi che lei e l'uomo più ricco del mondo possano "rimanere ottimi amici e genitori collaborativi". 

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Zillis su X: “C'è un grande senso di perdita”

Shivon Zilis che ha ricoperto ruoli dirigenziali e di consulenza nelle aziende di Musk, negli ultimi anni è apparsa al suo fianco in occasione di incontri riservati all'élite politica. A maggio ha testimoniato durante il processo che ha visto contrapposti il patron di Tesla e gli altri co-fondatori di OpenAI. Musk ha alle spalle una storia di relazioni sentimentali turbolente, da cui sono nati almeno dodici figli e che hanno dato luogo a diverse battaglie per l'affidamento. Come da lei stessa dichiarato in sede di testimonianza, nel 2020 Musk si offrì di donare il proprio seme a Zilis per concepire figli tramite fecondazione in vitro. La coppia ha poi avuto due gemelli nel 2021. Zillis ha rivelato la rottura su X scrivendo: "C'è un grande senso di perdita, ma per fortuna abbiamo dato vita a quattro splendidi piccoli amori della mia vita".

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