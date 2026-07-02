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Perché le accuse di conflitto di interessi non hanno indebolito Trump

Luciana Grosso

Ispi
Donald Trump - Ansa

Il presidente Usa avrebbe incrementato il proprio patrimonio di circa 2 miliardi di dollari durante la presidenza, secondo documenti ufficiali. Il caso alimenta il dibattito sul corto circuito tra affari privati e incarico pubblico. Eppure lo scandalo non sembra incidere sul consenso. La polarizzazione politica continua a proteggere la sua base elettorale

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