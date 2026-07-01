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Perché in Sudafrica è caccia allo straniero

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Le strade delle principali città sono state teatro di una serie di proteste anti-immigrazione. Le ragioni di tanta esplicita ostilità nei confronti del milione circa di migranti irregolari presenti nel Paese risiede soprattutto nelle difficoltà economiche del Sudafrica, che ha uno dei tassi di disoccupazione più alti al mondo

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