La guerra al tempo dei videogiochi: hanno davvero "vinto i nerd"?

Dai videogiochi ai droni militari, la guerra contemporanea si intreccia sempre più con l’immaginario ludico. Tra simulazione e realtà si trasformano anche le forme della mascolinità, mentre la violenza assume grammatiche sempre più tecnologiche e distaccate. Ne ha parlato a Sky Tg24 Dario Bassani, autore di Giocare alla guerra (Nottetempo)