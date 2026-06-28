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La guerra al tempo dei videogiochi: hanno davvero "vinto i nerd"?

Agnese Ranaldi

Agnese Ranaldi
Libano, Beirut: Un drone sorvola la fregata tedesca “Sachsen-Anhalt”, impegnata nel monitoraggio dell’area marina al largo delle coste libanesi nell’ambito della missione di osservazione delle Nazioni Unite Unifil. Il ministro degli Esteri Wadephul ha visitato la fregata nel corso del suo viaggio in Asia sudoccidentale

Dai videogiochi ai droni militari, la guerra contemporanea si intreccia sempre più con l’immaginario ludico. Tra simulazione e realtà si trasformano anche le forme della mascolinità, mentre la violenza assume grammatiche sempre più tecnologiche e distaccate. Ne ha parlato a Sky Tg24 Dario Bassani, autore di Giocare alla guerra (Nottetempo)

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