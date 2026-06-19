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Diritti LGBTQI+: Spagna prima in Europa, Italia scivola al 36° posto

Roberta Cavaglià
©Getty

La Penisola iberica interrompe il decennio di leadership di Malta, che passa al secondo posto, seguita dall’Islanda. In fondo alla classifica Russia, Azerbaijan e Turchia. Il nostro Paese scende ancora nella “Rainbow Map”, la classifica annuale che valuta 49 Paesi europei in base a leggi e politiche per le persone LGBTQI+

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