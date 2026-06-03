Nessuna esperienza nell’intelligence, ma una lunga vicinanza a Donald Trump. Sono queste le caratteristiche che hanno portato Pulte ai vertici della sicurezza interna americana. La sua nomina temporanea consente di aggirare il passaggio immediato al Senato. All'interno del fronte repubblicano emergono critiche sulla sua idoneità al ruolo. I sostenitori Maga, invece, salutano la scelta come una sfida al cosiddetto Deep State. Sullo sfondo pesa il calo di consenso del presidente
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