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Perché Pulte a capo dell'intelligence Usa esalta i Maga e spacca il Gop

Luciana Grosso

Ispi
Bill Pulte - Ansa

Nessuna esperienza nell’intelligence, ma una lunga vicinanza a Donald Trump. Sono queste le caratteristiche che hanno portato Pulte ai vertici della sicurezza interna americana. La sua nomina temporanea consente di aggirare il passaggio immediato al Senato. All'interno del fronte repubblicano emergono critiche sulla sua idoneità al ruolo. I sostenitori Maga, invece, salutano la scelta come una sfida al cosiddetto Deep State. Sullo sfondo pesa il calo di consenso del presidente

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