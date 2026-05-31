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Il Regno Unito ha l'asso nella manica per l’IA

Davide Piacenza

Davide Piacenza
©Getty

Il Regno Unito si è ritagliato un ruolo centrale nella governance dell’IA con l’AI Security Institute, che testa i modelli avanzati, sviluppa strumenti di valutazione e riduce l’asimmetria informativa tra governi e aziende. Un approccio pragmatico, oggi osservato e replicato a livello internazionale

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