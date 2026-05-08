David Attenborough, un secolo di stupore selvaggio

Il narratore che ha sedotto il mondo con il racconto della natura e ha riscritto la grammatica dei documentari, conquistando generazioni di giornalisti, compie 100 anni: dal debutto negli anni Cinquanta alle più recenti apparizioni, passando per centinaia di luoghi straordinari e altrettante avventure epiche entrate nell'immaginario collettivo. Ripartiamo dal messaggio di Attenborough per diffondere l'empatia nei confronti di un Pianeta fragile
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