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Da Santa Marta parte la roadmap globale per dire addio ai fossili

Daniele Moretti

Daniele Moretti
©Getty

Si è chiusa in Colombia la prima conferenza mondiale sulla transizione dai fossili, segnando il passaggio dal "se" al "come". Roadmap, commercio verde e soluzioni finanziarie, con l’arcipelago di Tuvalu 2027 come prossima tappa. Un processo complementare alle COP, promettente, ma fragile senza i grandi attori globali

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