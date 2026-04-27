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L’aggressione a Trump tra cospirazione e teorie del complotto

Federico Leoni

Federico Leoni
©Ansa

Gli spari alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca gettano benzina sul fuoco dei complottisti. Le defaillance del Secret Service, vere o presunte, alimentano il dibattito sull'efficacia delle misure a tutela del Presidente, ma chi propende per le teorie cospirazioniste ci vede un indizio del fatto che l'attentato è stato in realtà un inside job, una messinscena architettata dalla stessa amministrazione per sviare l'opinione pubblica

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