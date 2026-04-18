Trump e la “teoria del pazzo”: ma cosa significa?

“Scomodati” è la rubrica di Stefania Andreoli per Sky tg24 Insider. Psicoterapeuta e scrittrice, con il suo sguardo sull’attualità ci aiuta a leggere il mondo che ci circonda. Questa settimana affronta il tema su cui molti si interrogano (e da tempi non sospetti), ovvero la salute mentale del presidente degli Stati Uniti
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