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Trump e la “teoria del pazzo”: ma cosa significa?

Stefania Andreoli

Stefania Andreoli

psicoterapeuta
©Getty

“Scomodati” è la rubrica di Stefania Andreoli per Sky tg24 Insider. Psicoterapeuta e scrittrice, con il suo sguardo sull’attualità ci aiuta a leggere il mondo che ci circonda. Questa settimana affronta il tema su cui molti si interrogano (e da tempi non sospetti), ovvero la salute mentale del presidente degli Stati Uniti

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