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Carlson, l'influencer dell'ultradestra diventa editore per "aggirare la censura"

Ludovica Passeri

©Getty

Proprio nei giorni in cui si parla della sua rottura - pare insanabile - con Trump, il podcaster, leader del paleoconservatorismo americano ed ex conduttore di Fox News, lancia un nuovo progetto: un proprio marchio editoriale per pubblicare i titoli e gli autori che nessuno pubblicherebbe. Dalle piattaforme digitali ai libri: così l’alt-right cerca di espandere la propria influenza

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