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Knife crime, in Uk una nuova strategia tra tecnologia e prevenzione

Tiziana Prezzo

Tiziana Prezzo
©Getty

L’esecutivo di Kier Starmer appronta un piano decennale per dimezzare la violenza da arma bianca nelle città del Regno Unito. Dall'impiego del riconoscimento facciale e dell’intelligenza artificiale alle misure preventive: ecco il piano per intervenire su questo fenomeno che ha un forte impatto sui giovani

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