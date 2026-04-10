Knife crime, in Uk una nuova strategia tra tecnologia e prevenzione

L’esecutivo di Kier Starmer appronta un piano decennale per dimezzare la violenza da arma bianca nelle città del Regno Unito. Dall'impiego del riconoscimento facciale e dell’intelligenza artificiale alle misure preventive: ecco il piano per intervenire su questo fenomeno che ha un forte impatto sui giovani
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi