Alla consolle del war game di Trump

Non sappiamo se tra due settimane o già in questo weekend – Donald Trump, si sa, bombarda a prescindere da tregue e trattative – l’Iran sarà riportato all’età della pietra. Il capo dell’Amministrazione americana, assiso alla consolle del war game, col Cristo sempre in bocca nei suoi discorsi e l’arma sempre pronta, pregusta di spegnere la civiltà di Zoroastro e di Hosseyn. "Caravanserai", la rubrica per Sky Insider di Pietrangelo Buttafuoco, è una carovana in cammino. Storie, visioni e materiali dell’immaginario