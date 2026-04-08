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Cosa accadrebbe alla Spagna se tagliasse i flussi migratori del 30%?

Roberta Cavaglià
©Getty

Gli scenari dell’Istituto nazionale di statistica iberico: se i flussi migratori calassero del 30%, entro il 2075, il settore agricolo perderebbe un terzo delle aziende, circa 90mila bar e ristoranti chiuderebbero, 48mila classi resterebbero vuote, mentre il numero di pazienti per medico aumenterebbe del 4%

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