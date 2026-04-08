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La visita di Vance può avere effetti sulle elezioni in Ungheria?

Luciana Grosso

Ispi
Da sinistra, JD Vance e Viktor Orban - Ansa

Da Washington a Mosca, passando per Bruxelles, gli occhi sono puntati su Budapest per le elezioni del 12 aprile. La discesa in campo indiretta di Donald Trump e la presenza del vicepresidente Usa rafforzano il peso internazionale del voto, ma mentre Washington accusa l’Ue di interferenze, emergono inchieste su presunte interferenze russe. E Orban, al potere da oltre un decennio, si presenta per la prima volta in svantaggio nei sondaggi e rischia davvero di perdere il potere

 

 

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