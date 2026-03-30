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Spagna, la crisi delle corride: cala il pubblico e cresce il rifiuto sociale

Roberta Cavaglià
©Getty

Nonostante il sostegno politico (soprattutto a destra), più di sette persone su dieci in Spagna considerano inaccettabili gli spettacoli con i tori: tra il 2014 e il 2024, il numero degli eventi è crollato del 60%

 

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