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Dittatura e instabilità, ecco il Myanmar post voto

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Più di metà dei cittadini non hanno potuto recarsi alle urne, le opposizioni non hanno potuto fare campagna elettorale, il parlamento è espressione della giunta militare e il nuovo presidente sarà Min Aung Hlaing, il leader della stessa giunta. Eppure il Paese è profondamente diviso e la cosa riguarda da vicino Cina e Unione Europea

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