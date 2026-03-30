Dittatura e instabilità, ecco il Myanmar post voto

Più di metà dei cittadini non hanno potuto recarsi alle urne, le opposizioni non hanno potuto fare campagna elettorale, il parlamento è espressione della giunta militare e il nuovo presidente sarà Min Aung Hlaing, il leader della stessa giunta. Eppure il Paese è profondamente diviso e la cosa riguarda da vicino Cina e Unione Europea