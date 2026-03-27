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Perché il Pakistan è diventato un mediatore chiave tra Usa e Iran

Luciana Grosso

Ispi
Il confine di Taftan tra Pakistan e Iran - Getty

Nel pieno della guerra in Medio Oriente, è Islamabad a guidare i tentativi di dialogo tra le parti. Una scelta sorprendente, favorita dall’assenza forzata dei mediatori storici del Golfo colpiti dai bombardamenti. Il Paese gioca su più tavoli: vicinanza a Teheran, rapporti solidi con Washington e rilevanti interessi economici

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